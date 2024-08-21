Талибы запретили въезд в Афганистан спецдокладчику ООН по правам человека

Власти Афганистана запретили въезд на территорию республики специальному докладчику ООН по ситуации с правами человека в этой стране Ричарду Беннетту.

Власти Афганистана запретили въезд на территорию республики специальному докладчику ООН по ситуации с правами человека в этой стране Ричарду Беннетту.

Как передает Report , об этом сообщил телеканал Tolo News.

Он привел комментарий официального представителя находящегося у власти радикального движения "Талибан" Забихуллы Муджахида, по словам которого Беннетт был уличен в "антиафганской пропаганде" и "преподносил миру неверную информацию о ситуации в Афганистане".

После объявления США весной 2021 года о решении вывести из Афганистана свои вооруженные силы талибы развернули масштабную операцию по установлению контроля над страной. 15 августа того же года они без боя вошли в Кабул, а позже объявили о формировании своего временного правительства.