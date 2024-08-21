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Талибы запретили въезд в Афганистан спецдокладчику ООН по правам человека

Талибы запретили въезд в Афганистан спецдокладчику ООН по правам человека Власти Афганистана запретили въезд на территорию республики специальному докладчику ООН по ситуации с правами человека в этой стране Ричарду Беннетту.
Другие страны
21 августа 2024 г. 05:42
Талибы запретили въезд в Афганистан спецдокладчику ООН по правам человека

Власти Афганистана запретили въезд на территорию республики специальному докладчику ООН по ситуации с правами человека в этой стране Ричарду Беннетту.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал Tolo News.

Он привел комментарий официального представителя находящегося у власти радикального движения "Талибан" Забихуллы Муджахида, по словам которого Беннетт был уличен в "антиафганской пропаганде" и "преподносил миру неверную информацию о ситуации в Афганистане".

После объявления США весной 2021 года о решении вывести из Афганистана свои вооруженные силы талибы развернули масштабную операцию по установлению контроля над страной. 15 августа того же года они без боя вошли в Кабул, а позже объявили о формировании своего временного правительства.

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Версия на азербайджанском языке “Taliban” BMT-nin xüsusi məruzəçisinin Əfqanıstana girişini qadağan edib

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