Талибы запретили вещание "Радио Свобода" и "Голос Америки" в Афганистане

Временное правительство Афганистана, созданное захватившим власть в стране радикальным движением "Талибан", запретило вещание радиостанций "Азади" ("Радио Свобода") и "Голос Америки" в FM-диапазоне.

Временное правительство Афганистана, созданное захватившим власть в стране радикальным движением "Талибан", запретило вещание радиостанций "Азади" ("Радио Свобода") и "Голос Америки" в FM-диапазоне.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в четверг афганское агентство Khaama Press.

Вещание остановлено с 1 декабря.

"Вещание "Радио "Азади" и "Голоса Америки" "началось после американской оккупации, а сейчас прекращено из-за одностороннего освещения событий и несоблюдения журналистской этики", - цитирует агентство главу службы надзора за вещанием Минкультуры и информации Абдул Хака Хамада.