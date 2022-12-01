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Талибы запретили вещание "Радио Свобода" и "Голос Америки" в Афганистане

Талибы запретили вещание "Радио Свобода" и "Голос Америки" в Афганистане Временное правительство Афганистана, созданное захватившим власть в стране радикальным движением "Талибан", запретило вещание радиостанций "Азади" ("Радио Свобода") и "Голос Америки" в FM-диапазоне.
Другие страны
1 декабря 2022 г. 10:12
Талибы запретили вещание Радио Свобода и Голос Америки в Афганистане

Временное правительство Афганистана, созданное захватившим власть в стране радикальным движением "Талибан", запретило вещание радиостанций "Азади" ("Радио Свобода") и "Голос Америки" в FM-диапазоне.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в четверг афганское агентство Khaama Press.

Вещание остановлено с 1 декабря.

"Вещание "Радио "Азади" и "Голоса Америки" "началось после американской оккупации, а сейчас прекращено из-за одностороннего освещения событий и несоблюдения журналистской этики", - цитирует агентство главу службы надзора за вещанием Минкультуры и информации Абдул Хака Хамада.

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Версия на английском языке Taliban bans VOA, RFE/RL Radio in Afghanistan

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