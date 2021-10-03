Талибы запретили в Афганистане продажу оружия и машин без лицензий

Захватившее власть в Афганистане радикальное движение "Талибан" запретило продажу в стране оружия и автотранспорта без лицензий.

Захватившее власть в Афганистане радикальное движение "Талибан" запретило продажу в стране оружия и автотранспорта без лицензий.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило сформированное талибами министерство обороны.

В заявлении ведомства отмечается, что в стране "запрещается покупка и продажа оружия, боеприпасов без соответствующих документов, а также транспортных средств без лицензий".

Как указали в сформированном радикалами министерстве обороны, "ряд безответственных лиц забрали оружие и автомобили у государственных учреждений или у некоторых членов предыдущего правительства, но в соответствующие органы [для регистрации] они не поступили". В заявлении говорится, что "отдельные лица намеревались незаконно продать оружие и транспорт".

Министерство обороны правительства талибов заверило, что "нарушители будут преследоваться по закону".