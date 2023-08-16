Талибы запретили политические партии в Афганистане

Контролирующее Афганистан движение "Талибан" объявило о полном запрете деятельности политических партий в стране.

Контролирующее Афганистан движение "Талибан" объявило о полном запрете деятельности политических партий в стране.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает информационное агентство Aamaj News.

Министр юстиции талибов Абдул Хаким Шараи, выступая в телепрограмме "Ответственность правительства перед народом", заявил, что политическая деятельность партий в стране полностью запрещена.

"Деятельность политических партий не имеет шариатской основы, она не отвечает интересам нации и народа", - сказал он.

До того, как талибы захватили власть в Афганистане, в Министерстве юстиции страны было зарегистрировано 73 политические партии. После прихода к власти талибов большинство лидеров политических партий покинули страну.

Движение "Талибан" захватило Афганистан в августе 2021 года после того, как страну покинули войска США, их союзников, а также поддерживаемое ими 20 лет правительство. До сих пор правительство талибов официально не признано ни одной страной мира, а их лидеры находятся в санкционном списке ООН.