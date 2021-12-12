Талибы запретили операции по купле-продаже долларов в Афганистане

Захватившее власть в Афганистане радикальное движение "Талибан" запретило куплю и продажу долларов в связи с резким обесцениванием в последнее время национальной валюты - афгани.

Захватившее власть в Афганистане радикальное движение "Талибан" запретило куплю и продажу долларов в связи с резким обесцениванием в последнее время национальной валюты - афгани.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в воскресенье афганское агентство Aamaj News.

По его данным, на крупнейшем валютном рынке страны "Сарай Шахзада", который расположен в Кабуле, курс доллара уже достиг 114 афгани, хотя в начале августа составлял около 80 афгани. Ранее агентство проинформировало о закрытии валютного рынка талибами в связи с большим скоплением людей у финансового учреждения.

Отметим, что между тем представители радикалов пока не комментируют сложившуюся ситуацию.