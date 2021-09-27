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Талибы запретили мужчинам брить бороды и посещать барбершопы

Талибы запретили мужчинам брить бороды и посещать барбершопы Захватившее власть в Афганистане радикальное движение "Талибан" ввело для афганских мужчин запрет на бритье бород и посещение барбершопов, объясняя данное решение требованиями норм ислама.
Другие страны
27 сентября 2021 г. 07:23
Талибы запретили мужчинам брить бороды и посещать барбершопы

Захватившее власть в Афганистане радикальное движение "Талибан" ввело для афганских мужчин запрет на бритье бород и посещение барбершопов, объясняя данное решение требованиями норм ислама.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в воскресенье местная газета Ettelaat, ссылаясь на Хафиза Рашида Гильменди, руководителя управления информации и культуры южной провинции Гильменд.

По его словам, ограничения, вступившие в силу в конце недели в указанном регионе, распространяются на весь Афганистан. В самом Гильменде, как и ранее в юго-восточной провинции Кандагар, был также введен запрет на исполнение музыки.

Как уточнил представитель местных властей, соответствующие решения были приняты на специальном заседании созданного недавно вместо министерства по делам женщин министерства исламского призыва, ориентации, повеления благого и запрета предосудительного - аналога существовавшего в 1996-2001 годах (когда радикалы находились у власти в Афганистане) органа, наделенного функциями исламской "полиции нравов".

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