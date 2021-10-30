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Талибы запретили избивать задержанных в Афганистане

Талибы запретили избивать задержанных в Афганистане Радикальное движение "Талибан" запретило своим боевикам в северо-западной провинции Герат применять насилие в отношении лиц, задержанных по подозрению в совершении преступлений.
Другие страны
30 октября 2021 г. 04:14
Талибы запретили избивать задержанных в Афганистане

Радикальное движение "Талибан" запретило своим боевикам в северо-западной провинции Герат применять насилие в отношении лиц, задержанных по подозрению в совершении преступлений.

Как передает Report, об этом сообщило местное информационное агентство Afghan Voice Agency (AVA).

"Подозреваемый в совершении преступления должен быть доставлен в отделение полиции в течение 12 часов. Только суд может выносить решение о его аресте. В исключительных ситуациях, когда задержанный склонен к побегу, сотрудники полиции могут действовать без ордера на арест. <...> При этом ни одна структура, обеспечивающая безопасность, не имеет права самовольно избивать подозреваемых", - цитирует агентство постановление военной комиссии талибов в указанном регионе.

"Будем действовать исключительно, по справедливости. Мы проинструктировали все наши подразделения вести себя подобающим образом с жителями Герата", - указал в свою очередь недавно назначенный радикалами губернатор провинции Нур Ахмад Исламджар.

Принятое решение связано с участившимися в последнее время жалобами местных жителей на случаи применения насилия боевиками "Талибана" в отношении мирных граждан, подчеркивает агентство.

Кроме того, 25 сентября Герат стал первой провинцией в стране, где талибы возобновили практику публичных казней, повесив на глазах у толпы четырех жителей, которые обвинялись в похищении людей.

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Версия на азербайджанском языке "Taliban" Əfqanıstanda məhbusların döyülməsini qadağan edib

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