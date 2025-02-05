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Талибы закрыли женскую радиостанцию и арестовали сотрудников

Талибы закрыли женскую радиостанцию и арестовали сотрудников Власти Афганистана закрыли женскую радиостанцию Radio Begum и арестовали двух ее сотрудников.
Другие страны
5 февраля 2025 г. 14:28
Талибы закрыли женскую радиостанцию и арестовали сотрудников

Власти Афганистана закрыли женскую радиостанцию Radio Begum и арестовали двух ее сотрудников.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщили представители радиостанции, призвав к скорейшему освобождению своих коллег.

Министерство информации правительства "Талибан" заявило, что работа радиостанции была приостановлена по итогам проверок из-за многократных нарушений.

Согласно заявлению Radio Begum, представители Главного управления разведки совместно с сотрудниками провели обыск в офисе радиостанции в Кабуле. В ходе операции были изъяты компьютеры, жесткие диски и телефоны, а также задержаны двое мужчин, работавших на радиостанции. В заявлении также уточнили, что задержанные не занимали руководящие должности.

Международная организация “Репортеры без границ” (RSF) призвала к немедленному снятию запрета на работу Radio Begum.

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Версия на азербайджанском языке “Taliban” "Radio Begum" radiostansiyasını bağlayıb, əməkdaşlar həbs edilib

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