Талибы закрыли женскую радиостанцию и арестовали сотрудников

Власти Афганистана закрыли женскую радиостанцию Radio Begum и арестовали двух ее сотрудников.

Власти Афганистана закрыли женскую радиостанцию Radio Begum и арестовали двух ее сотрудников.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщили представители радиостанции, призвав к скорейшему освобождению своих коллег.

Министерство информации правительства "Талибан" заявило, что работа радиостанции была приостановлена по итогам проверок из-за многократных нарушений.

Согласно заявлению Radio Begum, представители Главного управления разведки совместно с сотрудниками провели обыск в офисе радиостанции в Кабуле. В ходе операции были изъяты компьютеры, жесткие диски и телефоны, а также задержаны двое мужчин, работавших на радиостанции. В заявлении также уточнили, что задержанные не занимали руководящие должности.

Международная организация “Репортеры без границ” (RSF) призвала к немедленному снятию запрета на работу Radio Begum.