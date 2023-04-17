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Талибы закрыли все образовательные учреждения в Кандагаре и Гильменде

Талибы закрыли все образовательные учреждения в Кандагаре и Гильменде Министерство образования во временном правительстве Афганистана, созданном захватившим власть в стране движением "Талибан", закрыло все образовательные учреждения в провинциях Кандагар и Гильменд на юге страны до последующего уведомления.
Другие страны
17 апреля 2023 г. 14:52
Талибы закрыли все образовательные учреждения в Кандагаре и Гильменде

Министерство образования во временном правительстве Афганистана, созданном захватившим власть в стране движением "Талибан", закрыло все образовательные учреждения в провинциях Кандагар и Гильменд на юге страны до последующего уведомления.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом ведомство сообщило cегодня в официальном письме, направленном его местным отделениям в двух регионах.

Причиной временного прекращения работы образовательных учреждений стала "проверка образовательных планов и учебной деятельности".

Министерство направило в Кандагар и Гильменд специальные комиссии для проведения расследования.

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Версия на английском языке Taliban closes all educational institutions in Kandahar, Helmand
Версия на азербайджанском языке “Taliban” Qəndəhar və Gilmənddə bütün təhsil müəssisələrini bağlayıb

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