Талибы закрыли все образовательные учреждения в Кандагаре и Гильменде

Министерство образования во временном правительстве Афганистана, созданном захватившим власть в стране движением "Талибан", закрыло все образовательные учреждения в провинциях Кандагар и Гильменд на юге страны до последующего уведомления.

Министерство образования во временном правительстве Афганистана, созданном захватившим власть в стране движением "Талибан", закрыло все образовательные учреждения в провинциях Кандагар и Гильменд на юге страны до последующего уведомления.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом ведомство сообщило cегодня в официальном письме, направленном его местным отделениям в двух регионах.

Причиной временного прекращения работы образовательных учреждений стала "проверка образовательных планов и учебной деятельности".

Министерство направило в Кандагар и Гильменд специальные комиссии для проведения расследования.