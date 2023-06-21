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Талибы закрыли учебные центры для девочек в провинции Газни

Талибы закрыли учебные центры для девочек в провинции Газни Сторонники захватившего власть в Афганистане радикального движения "Талибан" запретили пускать девочек в образовательные центры в провинции Газни, расположенной в центре страны.
Другие страны
21 июня 2023 г. 17:35
Талибы закрыли учебные центры для девочек в провинции Газни

Сторонники захватившего власть в Афганистане радикального движения "Талибан" запретили пускать девочек в образовательные центры в провинции Газни, расположенной в центре страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в среду газета Hasht-e Subh.

Местные источники сообщили, что талибы запретили сотрудникам администраций всех учебных центров на территории провинции пускать девочек на занятия. В случае несоблюдения этого нового правила предусмотрено наказание. Источники отмечают, что в некоторых образовательных центрах, куда отныне не будут пускать гражданок Афганистана, преподавали иностранные языки.

Решение о запрете девочкам посещать учебные центры на территории всей провинции Газни было принято после того, как в одном из ее районов, Джагори, вступило в силу аналогичное постановление.

Сторонники "Талибана" эту информацию пока не комментировали.

С приходом к власти в 2021 году талибы приостановили занятия для девочек в средних школах и девушек в вузах, ввели запрет на присутствие в университетах женщин, в том числе представительниц профессорско-преподавательского состава, и распорядились отстранить женщин от работы во всех национальных и международных неправительственных организациях. Эти решения вызвали волну критики со стороны иностранных государств и международных организаций, включая ООН.

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