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Талибы закрыли афганцам доступ в аэропорт Кабула

Талибы закрыли афганцам доступ в аэропорт Кабула Движение "Талибан" закрыло доступ в аэропорт Кабула гражданам Афганистана, в него пускают только иностранцев
Другие страны
25 августа 2021 г. 22:23
Талибы закрыли афганцам доступ в аэропорт Кабула

Движение "Талибан" закрыло доступ в аэропорт Кабула гражданам Афганистана, в него пускают только иностранцев.

Как передает Report, об этом РИА Новости сообщил источник в комиссии талибов по вопросам культуры.

По словам источника, афганцы устроили перед аэропортом недопустимый беспорядок, и все двери закрыты. Доступ для афганцев с иностранным гражданством будет закрыт до дальнейших распоряжений.

Один очевидец также рассказал, что талибы останавливают машины посольств перед воздушной гаванью и не позволяют им забрать своих афганских коллег и отвезти в аэропорт.

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Версия на азербайджанском языке "Taliban" əfqanlar üçün hava limanına giriş-çıxışı bağlayıb

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