Талибы захватили военную базу в центральной части Афганистана

Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ Боевики радикального движения "Талибан" захватили базу афганской армии и полиции в городе Таринкот центральной провинции Урузган в Афганистане. Как сообщает Report, об этом передает агентство Пажвак со ссылкой на местные власти.

По данным агентства, на территории базы находились 25 военных армии Афганистана и сотрудников полиции. Судьба силовиков пока не известна. О потерях талибов также нет информации. Отмечается, что боевики захватили находившиеся на базе оружие и транспорт.