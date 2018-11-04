 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Талибы захватили военную базу в центральной части Афганистана

    Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ Боевики радикального движения "Талибан" захватили базу афганской армии и полиции в городе Таринкот центральной провинции Урузган в Афганистане. Как сообщает Report, об этом передает агентство Пажвак со ссылкой на местные власти. 

    По данным агентства, на территории базы находились 25 военных армии Афганистана и сотрудников полиции. Судьба силовиков пока не известна. О потерях талибов также нет информации. Отмечается, что боевики захватили находившиеся на базе оружие и транспорт.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi