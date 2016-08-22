Талибы захватили уезд на севере Афганистана

Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ Приграничный с Таджикистаном уезд Хваджа Гхар провинции Тахар на северо-востоке Афганистана захвачен боевиками движения "Талибан".

Как сообщает Report со ссылкой на местные СМИ, пресс-секретарь губернатора провинции Сунатулла Темури сообщил, что власти потеряли контроль над уездом под натиском боевиков рано утром в понедельник.

Уезд Хваджа Гхар находится на границе с провинцией Кундуз, в примерно в 60 км от уезда Ханабад. Административный центр этого уезда был захвачен талибами в субботу утром. Однако к ночи следующего дня правительственные силы объявили, что отбили город.