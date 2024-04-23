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Талибы захватили расположенный в Кабуле дом афганского посла в Таджикистане

Талибы захватили расположенный в Кабуле дом афганского посла в Таджикистане Талибы захватили дом посла Афганистана в Таджикистане Мохаммада Захира Агбара в Кабуле.
Другие страны
23 апреля 2024 г. 12:29
Талибы захватили расположенный в Кабуле дом афганского посла в Таджикистане

Талибы захватили дом посла Афганистана в Таджикистане Мохаммада Захира Агбара в Кабуле.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Таджикистан, данную информацию подтвердил сам посол.

По его словам, талибы напали на его дом, расположенный в районе Корта Чахори Кабула, силой вывели всех, кто был в здании, и взяли помещение под контроль.

"Пять лет назад, когда меня назначили послом Афганистана в Таджикистане, я покинул страну, сдав его (дом - ред.) одному из своих сограждан, который проживает там до сегодняшнего дня. Однако талибы с оружием напали на дом", - сказал Мохаммад Захир Агбар.

В июне прошлого года радикалы подожгли трехэтажный дом посла, расположенный в деревне Руха в Панджшере.

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Версия на английском языке Taliban seizes house of Afghan envoy to Tajikistan located in Kabul

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