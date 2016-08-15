Талибы захватили ключевой район на севере Афганистана, армия понесла потери

Баку. 15 августа. REPORT.AZ/ Боевики движения "Талибан" захватили ключевой район на севере Афганистана в провинции Баглан, передает Report со ссылкой на Газета.Ru.

По словам властей, район был захвачен после нескольких дней ожесточенных боев.

Несмотря на поддержку с воздуха американских и афганских самолетов, правительственные войска не смогли отбить атаку боевиков. Власти отмечают, что боевики стали более натренированными и хорошо укомплектованными.

По словам представителя талибов, в ходе боя были убиты десятки военных, 33 были взяты в плен.