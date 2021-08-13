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Талибы захватили город Лашкаргах в Афганистане

Талибы захватили город Лашкаргах в Афганистане Сторонники радикального движения "Талибан" взяли под свой контроль город Лашкаргах - административный центр провинции Гильменд на юге Афганистана.
Другие страны
13 августа 2021 г. 08:14
Талибы захватили город Лашкаргах в Афганистане

Сторонники радикального движения "Талибан" взяли под свой контроль город Лашкаргах - административный центр провинции Гильменд на юге Афганистана.

Как передает Report, об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на источник в афганских службах безопасности.

По его информации, талибы ввели режим прекращения огня на 48 часов для эвакуации мирных жителей и военных из города.​​​​​​

В свою очередь официальный представитель "Талибана" Забихулла Муджахид на своей странице в Twitter заявил, что провинции Герат, Кандагар, Гильменд и Бадгис находятся полностью в руках талибов.

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