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Талибы захватили еще два уезда в Афганистане

Талибы захватили еще два уезда в Афганистане В провинциях Каписа и Газни в Афганистане под контроль движения "Талибан" перешло еще два уезда.
Другие страны
19 июля 2021 г. 20:11
Талибы захватили еще два уезда в Афганистане

В провинциях Каписа и Газни в Афганистане под контроль движения "Талибан" перешло еще два уезда.

Как передает Report со ссылкой на "Анадолу", силы безопасности страны сообщили, что были вынуждены отступить из административных центров Ниджраб (Каписа) и Малистан (Газни) после нападения талибов.

В то же время в минобороны Афганистана заявили о возвращении контроля над уездом Дере-и Суф Бала провинции Саманган.

В целом за минувшие сутки столкновения с талибами произошли в 10 провинциях страны, отметили в ведомстве.

В ходе столкновений и операций убиты 233 боевика, 88 - ранены.

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