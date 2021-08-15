Талибы захватили два административных центра в Афганистане

Боевики движения "Талибан" взяли без боя административные центры еще двух провинций в Афганистане - Лагмана и Дайкунди.

Боевики движения "Талибан" взяли без боя административные центры еще двух провинций в Афганистане - Лагмана и Дайкунди.

Как передает Report, об этом отметило "Associated Press" со ссылкой на местные власти.

По сообщению агентства, о падении города Мехтарлам - столицы провинции Лагман в восточной части Афганистана - сказал депутат от этой провинции Зефон Сафи.

О падении главного города провинции Дайкунди, расположенной в центральной части страны, агентству заявил депутат от этого региона Сайед Мохаммад Дауд Насири. По его словам, в столице провинции городе Нили были слышны два выстрела, после чего боевикам были сданы "все объекты провинции".