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Талибы захватили два административных центра в Афганистане

Талибы захватили два административных центра в Афганистане Боевики движения "Талибан" взяли без боя административные центры еще двух провинций в Афганистане - Лагмана и Дайкунди.
Другие страны
15 августа 2021 г. 00:27
Талибы захватили два административных центра в Афганистане

Боевики движения "Талибан" взяли без боя административные центры еще двух провинций в Афганистане - Лагмана и Дайкунди.

Как передает Report, об этом отметило "Associated Press" со ссылкой на местные власти.

По сообщению агентства, о падении города Мехтарлам - столицы провинции Лагман в восточной части Афганистана - сказал депутат от этой провинции Зефон Сафи.

О падении главного города провинции Дайкунди, расположенной в центральной части страны, агентству заявил депутат от этого региона Сайед Мохаммад Дауд Насири. По его словам, в столице провинции городе Нили были слышны два выстрела, после чего боевикам были сданы "все объекты провинции".

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Версия на азербайджанском языке “Taliblər” Əfqanıstanda daha iki inzibati mərkəzi ələ keçiriblər

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