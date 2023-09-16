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Талибы задержали 18 сотрудников швейцарской НПО

Талибы задержали 18 сотрудников швейцарской НПО Силы безопасности, сформированные радикальным движением "Талибан", задержали 18 сотрудников швейцарской неправительственной организации (НПО) The International Assistance Mission (IAM) и закрыли офис учреждения в провинции Гор.
Другие страны
16 сентября 2023 г. 15:28
Талибы задержали 18 сотрудников швейцарской НПО

Силы безопасности, сформированные радикальным движением "Талибан", задержали 18 сотрудников швейцарской неправительственной организации (НПО) The International Assistance Mission (IAM) и закрыли офис учреждения в провинции Гор.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в пресс-релизе НПО.

"The International Assistance Mission с грустью сообщает, что после задержания в воскресенье, 3 сентября, трех сотрудников организации, двух граждан Афганистана и одного члена международной группы, которые работали в офисе IAM в провинции Гор, еще 15 сотрудников афганского происхождения были задержаны в том же офисе в среду, 13 сентября", - говорится в пресс-релизе.

По информации организации, все 18 задержанных талибами человек переведены в Кабул.

IAM уточнила, что талибы не предоставили информацию о причинах задержания работников организации и закрытии офиса НПО в провинции Гор, расположенной в центральной части Афганистана. "В настоящее время у нас нет информации о характере обвинений против наших сотрудников", - заявили в швейцарской НПО.

По утверждению канала Al Arabiya, сотрудники организации были задержаны талибами за распространение христианства, однако в организации отметили, что придерживаются принципа, согласно которому "помощь не будет использоваться для продвижения определенной политической или религиозной точки зрения", а все сотрудники IAM соглашаются соблюдать законы Афганистана.

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Версия на английском языке Taliban detain 18 Swiss NGO employees

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