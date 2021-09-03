Салех: Талибы заблокировали доступ гуманитарной помощи в провинцию Панджшер

Бывший первый вице-президент Афганистана Амрулла Салех заявил, что движение "Талибан" не допускает грузы с гуманитарной помощью в афганскую провинцию Панджшер. Как передает Report, об этом он сообщил в своем Facebook.

Бывший первый вице-президент Афганистана Амрулла Салех заявил, что движение "Талибан" не допускает грузы с гуманитарной помощью в афганскую провинцию Панджшер. Как передает Report, об этом он сообщил в своем Facebook.

"Талибан" заблокировал гуманитарный доступ в долину, и их действия считаются военными преступлениями по международному праву. Они не пропускают туда врачей, лекарства и еду, в то время как тысячи семей укрылись здесь от их гнета", — написал он.

По его словам, мобильная связь и электричество в провинции также отключены. Салех подчеркнул, что власти Афганистана никогда не перекрывали талибам доступ в больницы, но сами боевики также "заблокировали врачей, персонал и снабжения больницы Панджшера".

Салех призвал ООН и страны мира осудить действия талибов.