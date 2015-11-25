​Талибы взяли в плен экипаж и пассажиров сбитого молдавского вертолёта

Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ Боевики «Талибана» взяли в плен экипаж и пассажиров сбитого молдавского вертолёта в Афганистане. Он участвовал в миротворческой операции под эгидой ООН в Афганистане,

Как передает Report, об этом заявил телеканалу Publika исполняющий обязанности министра внутренних дел Молдавии Олег Балан.

По предварительной информации, в плену у талибов находятся 18 человек, среди которых трое граждан Молдавии. Вертолёт потерпел крушение во вторник в афганской провинции Фарьяб. Эта территория находится под контролем боевиков «Талибана».

По данным агентства Франс Пресс, среди захваченных 15 военнослужащих. Афганские силы безопасности попытались освободить пленных, но талибы оказали сопротивление и пообещали казнить людей, если силовики не отступят.