Талибы взяли под контроль столицу афганской провинции Вардак

Боевики движения "Талибан" заявили, что захватили еще один административный центр в Афганистане - город Майданшахр, столицу провинции Вардак, расположенную в 46 километрах от Кабула.
Как сообщает Report, об этом представитель движения Забиулла Муджахид написал в своем Twitter-аккаунте.
"Здание губернаторской администрации, полицейский участок, центральная тюрьма в Майданшахре перешли под контроль талибов. Также боевики захватили вооружение правительственной армии, которая бежала в Кабул", - пишет З.Муджахид .
В Афганистане не первый год продолжается противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан", в последние месяцы они овладели значительными территориями и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода войск США и их союзников по НАТО.