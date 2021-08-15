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Талибы взяли под контроль столицу афганской провинции Вардак

Талибы взяли под контроль столицу афганской провинции Вардак Боевики движения "Талибан"* заявили, что захватили еще один административный центр в Афганистане - город Майданшахр, столицу провинции Вардак, расположенную в 46 километрах от Кабула.
Другие страны
15 августа 2021 г. 11:10
Талибы взяли под контроль столицу афганской провинции Вардак

Боевики движения "Талибан" заявили, что захватили еще один административный центр в Афганистане - город Майданшахр, столицу провинции Вардак, расположенную в 46 километрах от Кабула.

Как сообщает Report, об этом представитель движения Забиулла Муджахид написал в своем Twitter-аккаунте.

"Здание губернаторской администрации, полицейский участок, центральная тюрьма в Майданшахре перешли под контроль талибов. Также боевики захватили вооружение правительственной армии, которая бежала в Кабул", - пишет З.Муджахид .

В Афганистане не первый год продолжается противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан", в последние месяцы они овладели значительными территориями и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода войск США и их союзников по НАТО.

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Версия на английском языке Talibs seize Wardak province of Afghanistan
Версия на азербайджанском языке “Taliblər” Əfqanıstanın Vardak əyalətinin paytaxtını nəzarət altına alıblar

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