Талибы взяли под контроль более 50 районов в Афганистане

Мятежники из движения "Талибан" с начала наступательной операции в мае взяли под контроль более 50 районов Афганистана и, вероятно, готовят операции по захвату столиц ряда провинций

Мятежники из движения "Талибан" с начала наступательной операции в мае взяли под контроль более 50 районов Афганистана и, вероятно, готовят операции по захвату столиц ряда провинций.

Как передает Report, об этом сообщила спецпредставитель ООН по Афганистану Дебора Лайонс.

По сообщению агентства ЭФЭ, она проинформировала Совет безопасности ООН о том, что "в результате проходящей с начала мая интенсивной наступательной операции, более 50 районов в Афганистане попали под контроль талибов".

Она пояснила, что во многих случаях речь идет о районах, расположенных в непосредственной близости от административных центров провинций. "Это наталкивает на мысль о том, что талибы занимают позиции, чтобы затем попытаться захватить эти административные центры, когда завершится вывод иностранных войск", - предположила она.

В Афганистане 34 провинции, которые делятся на почти 400 районов.

Ранее сообщалось, что боевики "Талибан" установили контроль над двумя районами в провинциях Балх и Саманган на севере Афганистана.

Несмотря на усилия по установлению мира в Афганистане, насилие в стране не прекращается. Афганские власти считают, что насилие и нестабильность усилились после того, как начался процесс вывода из страны иностранных войск.

По данным ООН, "Талибан" контролирует около 50-70 процентов территории Афганистана.