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Талибы взяли ответственность за атаку на дом министра обороны Афганистана

Талибы взяли ответственность за атаку на дом министра обороны Афганистана Радикальное движение "Талибан" взяло на себя ответственность за нападение на дом министра обороны Афганистана, генерала Бисмиллы Хана Мохаммади в Кабуле.
Другие страны
4 августа 2021 г. 13:55
Талибы взяли ответственность за атаку на дом министра обороны Афганистана

Радикальное движение "Талибан" взяло на себя ответственность за нападение на дом министра обороны Афганистана, генерала Бисмиллы Хана Мохаммади в Кабуле.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал Tolo News.

Ранее сообщалось о восьми погибших и 20 пострадавших в результате нападения на дом министра обороны.

Ранее очевидец и источник в полиции Кабула сообщили, что рядом с домом министра обороны Афганистана был подорван автомобиль, после чего в его дом вошли несколько вооруженных людей. Мохаммади заявил, что ни он, ни члены его семьи не пострадали.

В Афганистане продолжается противостояние правительственных сил с движением "Талибан". В последние месяцы талибы овладели значительными территориями в сельских и пограничных районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск.

В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана" подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.

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Версия на азербайджанском языке Əfqanıstan müdafiə nazirinin evinə hücumu “Taliban” törədib

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