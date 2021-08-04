Талибы взяли ответственность за атаку на дом министра обороны Афганистана

Радикальное движение "Талибан" взяло на себя ответственность за нападение на дом министра обороны Афганистана, генерала Бисмиллы Хана Мохаммади в Кабуле.

Радикальное движение "Талибан" взяло на себя ответственность за нападение на дом министра обороны Афганистана, генерала Бисмиллы Хана Мохаммади в Кабуле.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал Tolo News.

Ранее сообщалось о восьми погибших и 20 пострадавших в результате нападения на дом министра обороны.

Ранее очевидец и источник в полиции Кабула сообщили, что рядом с домом министра обороны Афганистана был подорван автомобиль, после чего в его дом вошли несколько вооруженных людей. Мохаммади заявил, что ни он, ни члены его семьи не пострадали.

В Афганистане продолжается противостояние правительственных сил с движением "Талибан". В последние месяцы талибы овладели значительными территориями в сельских и пограничных районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск.

В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана" подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.