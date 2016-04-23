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    Талибы взяли на себя ответственность за убийство министра пакистанской провинции

    Талибы заявляют, что продолжат эти действия, пока в стране не будет установлен устраивающий их порядок

    Баку. 23 апреля. REPORT.AZ/ Пакистанское крыло радикального движения "Талибан" взяло на себя ответственность за убийство министра по делам меньшинств пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва.

    Как сообщает Report со ссылкой на мировые СМИ, в пятницу вечером вооруженные люди на мотоциклах остановили автомобиль министра Сардара Сорана Сингха и убили его на месте.

    Как заявил представитель "Талибана Пакистана", такие действия продолжатся, пока в стране не будет установлен тот порядок, который исламисты считают единственно верным.

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