Талибы взяли на себя ответственность за убийство министра пакистанской провинции

Баку. 23 апреля. REPORT.AZ/ Пакистанское крыло радикального движения "Талибан" взяло на себя ответственность за убийство министра по делам меньшинств пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва.

Как сообщает Report со ссылкой на мировые СМИ, в пятницу вечером вооруженные люди на мотоциклах остановили автомобиль министра Сардара Сорана Сингха и убили его на месте.

Как заявил представитель "Талибана Пакистана", такие действия продолжатся, пока в стране не будет установлен тот порядок, который исламисты считают единственно верным.