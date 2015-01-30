​Талибы взяли на себя ответственность за убийство американцев в кабульском аэропорту

Баку. 30 января. REPORT.AZ/ Движение "Талибан" взяло на себя ответственность за убийство трех граждан США в международном аэропорту Кабула, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Министерство обороны США сообщило в четверг, что неизвестный открыл огонь по американцам, погибли три человека, еще четверо получили ранения. Известно, что погибшие работали в Афганистане по контракту военными инструкторами для афганских сил безопасности. Злоумышленник был переодет в форму афганской армии.