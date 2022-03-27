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Талибы ввели в Афганистане раздельное посещение парков для мужчин и женщин

Талибы ввели в Афганистане раздельное посещение парков для мужчин и женщин Правительство Афганистана, сформированное радикальным движением "Талибан", определило дни недели, чтобы предотвратить совместное пребывание мужчин и женщин в парках отдыха.
Другие страны
27 марта 2022 г. 12:33
Талибы ввели в Афганистане раздельное посещение парков для мужчин и женщин

Правительство Афганистана, сформированное радикальным движением "Талибан", определило дни недели, чтобы предотвратить совместное пребывание мужчин и женщин в парках отдыха.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в воскресенье министерство добродетели и порока.

"Женщины могут посещать места отдыха и развлечений в воскресенье, понедельник и вторник, а для мужчин отводятся среда, четверг, пятница и суббота", - говорится в распоряжении ведомства, которое привело местное агентство Aamaj News. Согласно указу, женщины в означенные дни "могут развлекаться в парках, соблюдая правило ношения хиджаба" - платка, скрывающего голову, шею и волосы, когда открытыми остаются лишь лицо или вообще только глаза.

Министерство добродетели и порока рекомендовало сторонникам "Талибана", которые собираются посетить общественные места отдыха, "не носить военную форму и оружие". Указывается, что в известных туристических местах за пределами Кабула, где афганцы обычно отдыхают семьями, женщины обязаны носить хиджаб, а также "воздерживаться от общения с незнакомцами".

В случае нарушения этих правил, отметило ведомство, администрации парков отдыха будут привлекаться к суду. Обжалованию подобные случаи не подлежат.

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США о решении вывести из страны свои вооруженные силы. 15 августа 2021 года радикалы без боя вошли в Кабул, а президент Ашраф Гани покинул республику. 6 сентября талибы заявили об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября огласили состав временного правительства, легитимность которого пока не признало ни одно государство.

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Версия на азербайджанском языке “Taliban” hökuməti: “Kişilər və qadınlar fərqli günlərdə parka gedə bilərlər”

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