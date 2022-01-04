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Талибы ввели новые ограничения для женщин в Афганистане

Талибы ввели новые ограничения для женщин в Афганистане Движение "Талибан" запретило деятельность женских бань в провинции Балх на севере Афганистана.
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4 января 2022 г. 04:15
Талибы ввели новые ограничения для женщин в Афганистане

Движение "Талибан" запретило деятельность женских бань в провинции Балх на севере Афганистана.

Как передает Report со ссылкой на "Анадолу", об этом сообщил глава регионального управления Министерства пропаганды добродетели и предотвращения порока при правительстве талибов Сардар Мухаммед Хайдари.

Хайдари подчеркнул, что женщины в Афганистане в обязательном порядке должны носить хиджаб.

Он заявил, что отныне женские бани в провинции Балх будут закрыты, а деятельность аналогичных мужских заведений будет контролироваться.

Согласно заявлению Министерства пропаганды добродетели и предотвращения порока, женщины не смогут путешествовать одни на дальние расстояния, в такси не разрешат слушать музыку, а женщины, которые не носят хиджаб, не смогут пользоваться услугами такси даже в поездках на короткие расстояния.

Движение "Талибан" установило контроль в Афганистане 15 августа 2021 года, после чего временное правительство талибов ввело некоторые ограничения в различных сферах, в частности касающиеся женщин.

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