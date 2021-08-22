Талибы встретятся с чиновниками более 20 провинций Афганистана

Военачальники радикального движения "Талибан" намерены встретиться с бывшими губернаторами и чиновниками более чем 20 из 34 провинций Афганистана.
Как передает Report, об этом сообщило агентство
По его данным, на встречах, которые должны состояться уже в ближайшие несколько дней, будет обсуждаться обеспечение безопасности и сотрудничество.
"Мы не заставляем никого из бывших чиновников присоединиться к движению или доказать свою верность, они имеют право покинуть страну, если того пожелают", - отметил представитель движения.