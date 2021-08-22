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Талибы встретятся с чиновниками более 20 провинций Афганистана

Талибы встретятся с чиновниками более 20 провинций Афганистана Военачальники радикального движения "Талибан" намерены встретиться с бывшими губернаторами и чиновниками более чем 20 из 34 провинций Афганистана.
Другие страны
22 августа 2021 г. 13:33
Талибы встретятся с чиновниками более 20 провинций Афганистана

Военачальники радикального движения "Талибан" намерены встретиться с бывшими губернаторами и чиновниками более чем 20 из 34 провинций Афганистана.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя движения.

По его данным, на встречах, которые должны состояться уже в ближайшие несколько дней, будет обсуждаться обеспечение безопасности и сотрудничество.

"Мы не заставляем никого из бывших чиновников присоединиться к движению или доказать свою верность, они имеют право покинуть страну, если того пожелают", - отметил представитель движения.

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Версия на азербайджанском языке “Taliblər” Əfqanıstanın 20-dən çox əyalətinin məmurları ilə görüşəcəklər

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