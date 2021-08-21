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Талибы вскоре представят систему управления Афганистаном

Талибы вскоре представят систему управления Афганистаном Радикальное движение "Талибан" намерено в ближайшее время представить новую политическую систему, в соответствии с которой будет осуществляться управление Афганистаном.
Другие страны
21 августа 2021 г. 10:55
Талибы вскоре представят систему управления Афганистаном

Радикальное движение "Талибан" намерено в ближайшее время представить новую политическую систему, в соответствии с которой будет осуществляться управление Афганистаном.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом представитель талибов сообщил в субботу в интервью агентству Reuters.

"Эксперты в области права, религии и внешней политики намерены представить новую систему управления страной в ближайшие недели", - сказал он.

Представитель радикалов добавил, что новая форма правления будет направлена на защиту интересов всего населения.

"Талибан" на переговорах обсуждает обеспечение вывода западных войск из Афганистана на дружественных условиях, сообщил представитель движения.

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Версия на азербайджанском языке “Taliban” tezliklə Əfqanıstanın idarəetmə sistemini təqdim edəcək
Версия на английском языке Taliban aim to unveil new governing framework for Afghanistan soon

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