Талибы в Кабуле напали на здание, где находились иностранцы

Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ Боевики движения "Талибан" в субботу в Кабуле совершили нападение на одно из зданий, где, предположительно, находились иностранцы. По предварительным данным, есть жертвы.

"Происходит террористическое нападение, направленное на офис, используемый иностранными гражданами", — цитирует агентство Франс Пресс заявление пресс-секретаря министра внутренних дел Наджиба Даниша. Чиновник не уточнил других подробностей происшествия, отмечает Report со ссылкой на РИА "Новости".

По данным издания Wall Street Journal, происшествие произошло в гостинице столичного района Карт-и-Сех на западе Кабула. Об этом сообщил представитель полиции шестого округа. Руководство талибов уже заявило об ответственности за нападение. Боевики заявили, что напали на "центр проповедования Христианства" и убили многих внутри здания.

В районе нападения слышна перестрелка с афганскими силовиками. Ранее в этом районе прогремел взрыв.