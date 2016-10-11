Талибы установили контроль над районом Гормач на северо-западе Афганистана

Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ Боевики радикального движения "Талибан" установили контроль над районом Гормач в провинции Фарьяб на северо-западе Афганистана, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Как заявил член совета провинции Сайед Абдул Баки Хашеми, боевики захватили район после ожесточенных столкновений с силами безопасности страны.

Наряду с этим на востоке Афганистана в результате серии нападений боевиков движения "Талибан" на контрольно-пропускные пункты погиб один полицейский. Трое террористов уничтожены.

Атаки были предприняты на КПП в предместье города Мехтарлам. В результате нападений ранения получили 22 человека, в том числе десять мирных жителей, многие из которых - дети. Среди убитых - двое местных главарей талибов.