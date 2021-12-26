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Талибы упразднили два министерства в Афганистане

Талибы упразднили два министерства в Афганистане Администрация движения "Талибан" упразднила два министерства в составе временного правительства Афганистана.
Другие страны
26 декабря 2021 г. 13:44
Талибы упразднили два министерства в Афганистане

Администрация движения "Талибан" упразднила два министерства в составе временного правительства Афганистана.

Как передает Report со ссылкой на "Анадолу", об этом сообщил заместитель пресс-секретаря временного правительства "Талибана" Билал Керими.

По его словам, речь идет о министерствах по делам мира и по делам парламента.

Также принято решение о роспуске Независимой избирательной и Избирательной апелляционной комиссий, действовавших при прежнем правительстве. При необходимости работа комиссий будет восстановлена, сказал Керими.

При этом он не дал информации о судьбе госслужащих, работавших в упраздненных министерствах и комиссиях.

Ранее временное правительство талибов преобразовало Департамент по делам женщин в Департамент творения добра и запрета зла.

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