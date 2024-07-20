Талибы уничтожили все катапульты для переправки наркотиков через границу

Правительство "Талибан" в Афганистане уничтожило все катапульты с тетивой для переброски наркотиков через границу.

Правительство "Талибан" в Афганистане уничтожило все катапульты с тетивой для переброски наркотиков через границу.

Как передает Report, об этом заявил посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов в интервью ТАСС.

По его словам, катапульты стояли на границах с Ираном и Пакистаном. С помощью этих устройств наркодельцы забрасывали наркотики своим сообщникам через границу.

Посол рассказал, что эти катапульты размером с виселицу с натянутой между перекладинами резиновой пращой. По мнению Жирнова, "это своего рода символы того свергнутого талибами марионеточного прозападного режима, при котором Афганистан был превращен в мировую фабрику героина".