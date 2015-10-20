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    Талибы угрожают столице провинции Гельменд на юге Афганистана

    Жители города Лашкаргах массово покидают свои дома из-за угрозы военных действий.

    Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ Боевики движения "Талибан" угрожают городу Лашкаргах — административному центру южной провинции Гельменд, из которого бегут мирные жители, передает агентство Рейтер со ссылкой на представителей западного военного командования в стране.

    "Столица провинции (Гильменд) оказалась под серьезным военным давлением. Нам сообщают о массовом бегстве мирных жителей", — сообщил собеседник агентства.

    Губернатор провинции Мирза Хан Рахими сообщил об ожесточенных столкновениях, которые два дня продолжаются в уезде Герешк севернее Лашкаргаха. Источник службы безопасности сообщает, что предместье города Бабаджи уже перешло в руки талибов.

    Ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась. Радикальное движение "Талибан", ранее овладевшее значительной территорией в сельских районах страны, развернуло наступление на крупные города, информирует Report со ссылкой на РИА "Новости".

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