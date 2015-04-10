Талибы убили пятерых сотрудников гуманитарной неправительственной организации

Баку. 10 апреля. REPORT.AZ/ Тела пятерых похищенных ранее сотрудников гуманитарной неправительственной организации "Спасите детей" были обнаружены в пятницу в центральной афганской провинции Урузган. Об этом, как отмечает Report со ссылкой на ТАСС, сообщило агентство Pajhwok.

По его данным, активисты были убиты боевиками движения "Талибан" в столице региона - городе Таринкот. Все жертвы являются местными жителями. Они были похищены полтора месяца назад во время исполнения своих служебных обязанностей.

Сотрудники неправительственных организаций часто погибают от рук афганских экстремистов. Террористические организации рассматривают деятельность гуманитарных НПО, а также групп по разминированию в качестве угрозы своему влиянию. Только в этом году было похищено несколько десятков активистов таких организаций. Значительная их часть была отпущена благодаря поддержке лидеров местных племен, но порядка десяти человек погибли от рук радикалов.