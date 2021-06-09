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Талибы убили десятерых сотрудников британо-американской НКО в Афганистане

Талибы убили десятерых сотрудников британо-американской НКО в Афганистане Боевики радикального афганского движения «Талибан» убили десятерых сотрудников британо-американской НКО Halo Trust, крупнейшей в стране организации, которая занимается обезвреживанием мин и снарядов. Об этом сообщает Report со ссылкой на Reuters.
Другие страны
9 июня 2021 г. 11:13
Талибы убили десятерых сотрудников британо-американской НКО в Афганистане

Боевики радикального афганского движения "Талибан" убили десятерых сотрудников британо-американской НКО Halo Trust, крупнейшей в стране организации, которая занимается обезвреживанием мин и снарядов. Об этом сообщает Report со ссылкой на Reuters.

Согласно информации местной полиции, боевики напали на лагерь работников в провинции Баглан на севере-востоке Афганистана и открыли огонь, в результате чего пострадали 14 человек. Halo Trust и "Талибан" пока не прокомментировали произошедшее.

По официальным данным, случаи нападения со стороны талибов в целом резко участились после решения США вывести свои войска из Афганистана.

В 2020 году США и радикальное афганское движение "Талибан" подписали соглашение о мире впервые более чем за 18 лет войны. Согласно договоренностям, американские войска должны покинуть Афганистан за 14 месяцев. Администрация нового президента США Джо Байдена заявила о намерении пересмотреть соглашения с талибами.

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