Талибы создали трехсторонний комитет по вопросам СМИ

Захватившее власть в Афганистане радикальное движение "Талибан" объявило о создании в стране трехстороннего комитета по решению проблем СМИ, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Захватившее власть в Афганистане радикальное движение "Талибан" объявило о создании в стране трехстороннего комитета по решению проблем СМИ, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"В Кабуле был создан трехсторонний комитет для решения проблем средств массовой информации. В него вошли компетентный представитель комиссии по культуре "Исламского эмирата Афганистан", заместитель председателя ассоциации по защите СМИ, а также представитель штаба полиции провинции Кабул", - написал на своей странице в Twitter официальный представитель талибов Забихулла Муджахид.

Ранее сразу несколько афганских журналистов, в основном женщины, объявили о том, что после захвата власти в стране талибами они лишились своих рабочих мест. В частности, телеведущая национальной компании "Радио и телевидение Афганистана" Шабнам Хан Давран сообщила, что радикалы запретили ей даже заходить в офис компании.