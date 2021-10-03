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Талибы создали батальон смертников для охраны границ

Талибы создали батальон смертников для охраны границ Захватившее власть в Афганистане радикальное движение "Талибан" создало специальный батальон из боевиков-смертников для охраны государственных границ с Китаем и Таджикистаном.
Другие страны
3 октября 2021 г. 01:35
Талибы создали батальон смертников для охраны границ

Захватившее власть в Афганистане радикальное движение "Талибан" создало специальный батальон из боевиков-смертников для охраны государственных границ с Китаем и Таджикистаном.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в субботу назначенный радикалами заместитель губернатора северной провинции Бадахшан мулла Нисар Ахмад Ахмади.

"Специальный батальон из смертников под названием "Лашкар-е Мансур" ("Ополчение Мансура" – ред.) будет переброшен к афганским границам", - приводит его слова местное агентство The Khaama Press.

Как уточняется, боевики из указанного батальона участвовали в терактах, совершенных в отношении вооруженных сил свергнутого правительства, а также военнослужащих международной коалиции во главе с Вашингтоном. "Без этого батальона поражение США было бы невозможно. Эти храбрые воины носят специальные взрывные пояса, при помощи которых они осуществляли взрывы американских баз в Афганистане", - подчеркнул Ахмади.

Агентство отмечает, что помимо батальона "Лашкар-е Мансур" к северным афганским границам будут переброшены боевики из подразделения "Бадри-313", участвовавшие практически во всех ключевых наступательных операциях "Талибана" в 2021 году в ходе установления контроля над территорией Афганистана.

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Версия на азербайджанском языке "Taliban" Əfqanıstanda "intihar batalyonu" yaradıb

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