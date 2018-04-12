Талибы совершили нападение в центре Афганистана, не менее 18 убитых

Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ 12 апреля боевики исламистского движения "Талибан" совершили нападение на комплекс правительственных зданий в округе Худжа-Омари в центре Афганистана, сообщает Report со ссылкой на Associated Press.

Согласно указанным источникам, в результате нападения были убиты трое местных чиновников и 15 полицейских. Среди убитых губернатор округа, начальник местной разведслужбы и заместитель начальника полиции.

По словам представителя руководства местных сил безопасности, в бою были уничтожены 25 талибов.