Талибы случайно перевели 800 тыс. долларов посольству Душанбе

Талибы якобы ошибочно перевели около 800 тыс. долларов США на счет посольства Афганистана в Душанбе, афганский посол Мухаммад Захир Агбар заявил, что средства им не вернут.

Талибы якобы ошибочно перевели около 800 тыс. долларов США на счет посольства Афганистана в Душанбе, афганский посол Мухаммад Захир Агбар заявил, что средства им не вернут.

Об этом передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Согласно сообщению афганского агентства Пажвок, контролируемого повстанцами, в последние дни правления президента Ашрафа Гани, бежавшего из Афганистана во время госпереворота, на счет афганского посольства в Душанбе было "ошибочно" перечислено 786 тыс. долларов и теперь талибы направили письмо с требованием вернуть деньги в Кабул.