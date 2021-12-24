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Талибы случайно перевели 800 тыс. долларов посольству Душанбе

Талибы случайно перевели 800 тыс. долларов посольству Душанбе Талибы якобы ошибочно перевели около 800 тыс. долларов США на счет посольства Афганистана в Душанбе, афганский посол Мухаммад Захир Агбар заявил, что средства им не вернут.
Другие страны
24 декабря 2021 г. 13:57
Талибы случайно перевели 800 тыс. долларов посольству Душанбе

Талибы якобы ошибочно перевели около 800 тыс. долларов США на счет посольства Афганистана в Душанбе, афганский посол Мухаммад Захир Агбар заявил, что средства им не вернут.

Об этом передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Согласно сообщению афганского агентства Пажвок, контролируемого повстанцами, в последние дни правления президента Ашрафа Гани, бежавшего из Афганистана во время госпереворота, на счет афганского посольства в Душанбе было "ошибочно" перечислено 786 тыс. долларов и теперь талибы направили письмо с требованием вернуть деньги в Кабул.

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