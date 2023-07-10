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Талибы считают, что принц Гарри должен ответить в суде за убийство 25 афганцев

Талибы считают, что принц Гарри должен ответить в суде за убийство 25 афганцев Принц Гарри должен предстать перед судом за убийство 25 человек во время военной службы в Афганистане в 2012-2013 годах.
Другие страны
10 июля 2023 г. 15:14
Талибы считают, что принц Гарри должен ответить в суде за убийство 25 афганцев

Принц Гарри должен предстать перед судом за убийство 25 человек во время военной службы в Афганистане в 2012-2013 годах.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава политического офиса движения "Талибан" в столице Катара - Дохе - Мохаммад Сохаил Шахин газете Arab News.

"Они [власти Великобритании] считают себя демократической страной, защитниками прав человека. Если их законы подразумевают защиту этих прав, тогда принц Гарри должен предстать перед судом. Он сам признался в убийстве 25 человек. Это преступление",- сказал он.

Представитель талибов также подчеркнул, что убитые люди были не бойцами движения "Талибан", как их назвал принц в своих мемуарах, а "невинными мирными жителями".

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