Талибы считают, что принц Гарри должен ответить в суде за убийство 25 афганцев

Принц Гарри должен предстать перед судом за убийство 25 человек во время военной службы в Афганистане в 2012-2013 годах.

Принц Гарри должен предстать перед судом за убийство 25 человек во время военной службы в Афганистане в 2012-2013 годах.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава политического офиса движения "Талибан" в столице Катара - Дохе - Мохаммад Сохаил Шахин газете Arab News.

"Они [власти Великобритании] считают себя демократической страной, защитниками прав человека. Если их законы подразумевают защиту этих прав, тогда принц Гарри должен предстать перед судом. Он сам признался в убийстве 25 человек. Это преступление",- сказал он.

Представитель талибов также подчеркнул, что убитые люди были не бойцами движения "Талибан", как их назвал принц в своих мемуарах, а "невинными мирными жителями".