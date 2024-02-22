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Талибы считают, что делать фото "большой грех"

Талибы считают, что делать фото "большой грех" Сотрудники средств массовой информации не должны делать фото в связи с тем, что такое действие подразумевает совершение "большого греха".
Другие страны
22 февраля 2024 г. 05:07
Талибы считают, что делать фото большой грех

Сотрудники средств массовой информации не должны делать фото в связи с тем, что такое действие подразумевает совершение "большого греха".

Как передает Report со ссылкой на агентство Khaama Press, с таким утверждением выступил руководитель Управления исламского призыва и руководства (отвечает за формулирование религиозной политики - ред.) в правительстве радикального движения "Талибан" Мохаммед Хашим Шахид Врор.

"Работникам средств массовой информации не следует тратить все свое время на фотографирование, потому что это большой грех, в будущей жизни они будут нести за это ответственность", - сказал он. Врор сообщил, что, помимо фото, сотрудники СМИ "постоянно грешат бритьем бороды и много внимания уделяют коррупции".

Агентство отмечает, что в афганской провинции Кандагар власти талибов запретили военным и госслужащим фотографировать "живые существа" из-за того, что это, по их мнению, противоречит нормам шариата.

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