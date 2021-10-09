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Талибы рассказали о планах США предоставить Афганистану вакцину от COVID

Талибы рассказали о планах США предоставить Афганистану вакцину от COVID США выразили готовность предоставить Афганистану вакцины от коронавируса.
Другие страны
9 октября 2021 г. 22:25
Талибы рассказали о планах США предоставить Афганистану вакцину от COVID

США выразили готовность предоставить Афганистану вакцины от коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на РБК, об этом заявил исполняющий обязанности министра иностранных дел в правительстве Талибана мулла Амир Хан Муттаки по итогам встречи с американской делегацией в Дохе.

По словам Муттаки, афганская делегация на переговорах сосредоточилась на вопросах гуманитарной помощи и реализации положений договора между Талибаном и США, по которому последние обязались полностью вывести войска из Афганистана. Кроме того, представители талибов попросили американских дипломатов снять ограничение на доступ к резервам Центробанка Афганистана.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в Афганистане за сутки, предшествовавшие 8 октября, было зарегистрировано 47 новых случаев заболевания коронавирусом и один летальный исход. Общее число заражений за весь период пандемии превысило 155,42 тыс. За это время в стране зарегистрирована 7221 смерть. Полностью вакцинацию прошли более 1,5 млн человек.

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