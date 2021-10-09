Талибы рассказали о планах США предоставить Афганистану вакцину от COVID

США выразили готовность предоставить Афганистану вакцины от коронавируса.

США выразили готовность предоставить Афганистану вакцины от коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на РБК, об этом заявил исполняющий обязанности министра иностранных дел в правительстве Талибана мулла Амир Хан Муттаки по итогам встречи с американской делегацией в Дохе.

По словам Муттаки, афганская делегация на переговорах сосредоточилась на вопросах гуманитарной помощи и реализации положений договора между Талибаном и США, по которому последние обязались полностью вывести войска из Афганистана. Кроме того, представители талибов попросили американских дипломатов снять ограничение на доступ к резервам Центробанка Афганистана.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в Афганистане за сутки, предшествовавшие 8 октября, было зарегистрировано 47 новых случаев заболевания коронавирусом и один летальный исход. Общее число заражений за весь период пандемии превысило 155,42 тыс. За это время в стране зарегистрирована 7221 смерть. Полностью вакцинацию прошли более 1,5 млн человек.