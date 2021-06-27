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Талибы расширяют зону контроля на севере Афганистана

Талибы расширяют зону контроля на севере Афганистана Боевики движения «Талибан» обеспечили контроль над очередным районом провинции Фарьяб на севере Афганистана.
Другие страны
27 июня 2021 г. 08:57
Талибы расширяют зону контроля на севере Афганистана

Боевики движения "Талибан" обеспечили контроль над очередным районом провинции Фарьяб на севере Афганистана.

Как передает Report со ссылкой на "Анадолу", об этом сообщил депутат регионального совета провинции Фарьяб Мухаммад Надер Саиди.

Военные были вынуждены оставить район Андхой под натиском талибов.

По словам очевидцев, в ходе боев с противником применялась авиация, что привело к потерям среди мирного населения.

В движении "Талибан" подтвердили факт занятия Андхоя.

Накануне талибы захватили районы Куган и Карамкол в провинции Фарьяб.

Минобороны Афганистана заявило, что операции против талибов продолжаются в 10 провинциях страны, за сутки убиты 248 боевиков, еще 137 - получили ранения, 12 - взяты в плен.

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Версия на азербайджанском языке "Taliban" Əfqanıstanda daha bir rayonu nəzarət altına aldı

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