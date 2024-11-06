Талибы рассчитывают на нормализацию отношений с США при Трампе

Контролирующее Афганистан движение "Талибан" заявило о стремлении к развитию отношений с США при президентстве Дональда Трампа.

Контролирующее Афганистан движение "Талибан" заявило о стремлении к развитию отношений с США при президентстве Дональда Трампа.

Как передает Report, об этом сообщает агентство EFE.

"Мы надеемся, что Афганистан и США смогут открыть новую главу двусторонних отношений, основанную на взаимодействии", - приводит агентство выдержку из заявления МИД страны.

Кроме того, талибы выразили надежду на то, что администрация Трампа предпримет шаги, направленные на прогресс в отношениях между двумя странами.

Ранее сообщалось о том, что кандидат от республиканцев Дональд Трамп получил поддержку 277 голосов выборщиков из необходимых 270, что говорит о его победе на выборах.