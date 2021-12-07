Талибы просят предоставить им место в ООН

Захватившее в августе Афганистан радикальное движение "Талибан" призвало Генеральную Ассамблею ООН пересмотреть решение по поводу отказа предоставить движению место стране в этой организации.

Захватившее в августе Афганистан радикальное движение "Талибан" призвало Генеральную Ассамблею ООН пересмотреть решение по поводу отказа предоставить движению место стране в этой организации.

Об этом передает Report со ссылкой на "Интерфакс".

"Несправедливо предоставлять место Афганистана в Организации Объединенных Наций тому, кто не представляет правительство и народ Афганистана", - заявил во вторник заместитель официального представителя движения Инамулла Самангани.

"Это место является правом правительства и народа Афганистана, и это право должно быть поддержано. Организация Объединенных Наций должна поработать над рациональностью и снова серьезно рассмотреть ее", - заявил в Twitter представитель талибов.

Генеральная Ассамблея приняла резолюцию, которая откладывает решение о том, кто будет представлять в ООН Афганистан и Мьянму, сообщается во вторник на сайте ООН. Генассамблея согласилась отложить принятие решения, а это значит, что нынешние послы останутся на своих местах, несмотря на новые де-факто власти в обеих странах.

"Движение "Талибан" в Афганистане и военное руководство Мьянмы стремились прислать на эти посты своих кандидатов, чтобы сменить дипломатов, назначенных законно избранными властями. Однако Генассамблея заблокировала этот процесс. Соответствующая резолюция была принята консенсусом, без голосования, после заседания Комитета ООН, который рассматривает и одобряет кандидатуры дипломатических представителей всех 193 членов Организации Объединенных Наций", - говорится в сообщении.