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Талибы призвали женский медперсонал вернуться к работе

Талибы призвали женский медперсонал вернуться к работе Движение «Талибан» призвало женский медперсонал вернуться на свои рабочие места.
Другие страны
29 августа 2021 г. 06:15
Талибы призвали женский медперсонал вернуться к работе

Движение "Талибан" призвало женский медперсонал вернуться на свои рабочие места.

Как передает Report, соответствующий призыв разместил на свой странице в Twitter один из представителей талибов Забихулла Муджахид.

По его словам, женскому медицинскому персоналу, находящемуся в подчинении Министерства здравоохранения Афганистана, следует продолжать исполнять свои обязанности.

Муджахид подчеркнул, что новая власть не видит проблемы в том, что сотрудники здравоохранения женского пола продолжат свою работу. "Министерство здравоохранения информирует всех работающих в провинциях и столице женщин, чтобы они вернулись к работе",- написал он.

Кроме того, представитель "Талибан" рекомендовал всем афганским женщинам не выходить из дома до тех пор, пока в стране не будет обеспечена полная безопасность, отметив при этом, что это "временная процедура".

Касаясь темы ограничения свободы женщин в Афганистане, Муджахид сообщил, что новая власть продолжает свои усилия по обеспечению возвращения служащих женского пола на рабочие места в госучреждениях.

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Версия на азербайджанском языке “Taliblər” Əfqanıstanın qadın tibb işçilərini işə qayıtmağa çağırıblar

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