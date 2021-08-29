Талибы призвали женский медперсонал вернуться к работе

Движение «Талибан» призвало женский медперсонал вернуться на свои рабочие места.

Движение "Талибан" призвало женский медперсонал вернуться на свои рабочие места.

Как передает Report, соответствующий призыв разместил на свой странице в Twitter один из представителей талибов Забихулла Муджахид.

По его словам, женскому медицинскому персоналу, находящемуся в подчинении Министерства здравоохранения Афганистана, следует продолжать исполнять свои обязанности.

Муджахид подчеркнул, что новая власть не видит проблемы в том, что сотрудники здравоохранения женского пола продолжат свою работу. "Министерство здравоохранения информирует всех работающих в провинциях и столице женщин, чтобы они вернулись к работе",- написал он.

Кроме того, представитель "Талибан" рекомендовал всем афганским женщинам не выходить из дома до тех пор, пока в стране не будет обеспечена полная безопасность, отметив при этом, что это "временная процедура".

Касаясь темы ограничения свободы женщин в Афганистане, Муджахид сообщил, что новая власть продолжает свои усилия по обеспечению возвращения служащих женского пола на рабочие места в госучреждениях.