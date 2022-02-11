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Талибы призвали уехавших из Афганистана преподавателей вернуться на родину

Талибы призвали уехавших из Афганистана преподавателей вернуться на родину Правительство Афганистана, возглавляемое представителями движения "Талибан", призвало покинувших страну преподавателей вузов вернуться для достижения научного прогресса.
Другие страны
11 февраля 2022 г. 11:42
Талибы призвали уехавших из Афганистана преподавателей вернуться на родину

Правительство Афганистана, возглавляемое представителями движения "Талибан", призвало покинувших страну преподавателей вузов вернуться для достижения научного прогресса.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал Ariana News.

"Афганистан - это общий дом для всех этнических групп, и мы несем ответственность за их развитие. В отсутствие процветания, система образования страны неполна. В связи с этим министерство высшего образования приглашает всех профессоров, которые покинули страну, вернуться домой", - говорится в заявлении министерства, которое цитирует канал.

Талибы подчеркнули, что преподаватели должны помочь в реализации одной из целей развития страны. Правительство Афганистана также объявило о выделении средств для найма новых преподавателей.

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Версия на азербайджанском языке “Taliban” Əfqanıstanı tərk etmiş müəllimləri geri qayıtmağa çağırıb
Версия на английском языке Taliban urges teachers who left Afghanistan to return home

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