Талибы призвали уехавших из Афганистана преподавателей вернуться на родину

Правительство Афганистана, возглавляемое представителями движения "Талибан", призвало покинувших страну преподавателей вузов вернуться для достижения научного прогресса.
Как передает Report, об этом сообщил телеканал Ariana News.
"Афганистан - это общий дом для всех этнических групп, и мы несем ответственность за их развитие. В отсутствие процветания, система образования страны неполна. В связи с этим министерство высшего образования приглашает всех профессоров, которые покинули страну, вернуться домой", - говорится в заявлении министерства, которое цитирует канал.
Талибы подчеркнули, что преподаватели должны помочь в реализации одной из целей развития страны. Правительство Афганистана также объявило о выделении средств для найма новых преподавателей.