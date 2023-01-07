Талибы призвали судить принца Гарри, рассказавшего про свои убийства в Афганистане

Откровения британского принца Гарри о совершенных им убийствах во время прохождения военной службы в Афганистане должны быть рассмотрены в суде, поскольку речь идет о преступлениях против человечности.

Откровения британского принца Гарри о совершенных им убийствах во время прохождения военной службы в Афганистане должны быть рассмотрены в суде, поскольку речь идет о преступлениях против человечности.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил высокопоставленный представитель правящего в Афганистане движения "Талибан" Сухаил Шахин.

"Они (убитые - ред.) были борцами за свободу своей страны, а вы были захватчиками, - сказал Шахин в интервью британскому телеканалу Sky News. - Они были народными героями, а вы - их врагом". По его мнению, принц Гарри должен ответить на вопросы "суда, занимающегося преступлениями против человечности".

Ранее в британских СМИ были опубликованы выдержки из автобиографии принца, получившей название Spare, которая поступит в продажу 10 января. В этой книге принц Гарри в частности рассказал, что убил 25 бойцов движения "Талибан" в Афганистане, где он пилотировал вертолет Apache.

"Для меня это число [убитых] - 25. Эта цифра не заставляет меня наполняться гордостью, но и не смущает", - написал он.